Kakorlantas Pantau Sistem One Way di GT Cikampek Utama, Pastikan Arus Mudik Lancar

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri saat diwawancarai sejumlah wartawan saat mengecek sistem one way di GT Cikampek Utama, Karawang, Kamis (30/5/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri memantau langsung sistem one way atau satu arah untuk arus mudik lebaran 2019 dari GT Cikampek Utama (Cikataka), Tol Japek KM 70, Karawang.

Refdi mengatakan satu arah menuju arah timur dari Jakarta terbilang cukup berhasil mengurai kepadatan yang terjadi.

"Melihat panjangnya antrean kendaraan (di tol Japek), jadi kami dari kepolisian bersama mitra terkait mengambil langkah awal untuk menguntungkan semua pihak. Rekayasa lalin ini (one way) sudah diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB," kata Refdi saat ditemui di GT Cikatama, Karawang disela pengecekan one way.

Dia menjelaskan sebelum diberlakukannya sistem satu arus di hari pertama ini, pihaknya telah dipastikan jalur dari Jawa arah Jakarta (jalur B) sudah steril dari kendaraan.

Selain itu, pihaknya pun telah mengimbau para pengendara yang berada di rest area jalur B Tol Cipali untuk segera melakukan perjalanannya ke arah Barat.

"Sehingga pada saatnya tadi (one way) dilakukan sudah lancar tidak ada hambatan yang berarti," ucap dia.

Ia berharap dengan diberlakukannya sistem one way pada arus mudik lebaran 2019 ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Para pengguna yang melakukan transaksi di GT Cikatama pun sesekali membuka jendela mobilnya untuk mengucapkan terimakasih pada pihak kepolisian.

Hal itu ditanggapi baik oleh Refdi yang saat itu sedang berada dan sesekali berdialog dengan pemudik.

"Diharapkan perjalaan mudik mereka menjadi lancar, aman, tertib, dan bahagia bersama keluarganya di kampung halaman," ujarnya.

