Joe Taslim dan Yayan Ruhian Kembali Beradu Akting di Film yang Sama, Kali Ini di Film Hit & Run

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terlibat di film action komedi Hit & Run, Joe Taslim dan Yayan Ruhian kembali reuni setelah delapan tahun lamanya tidak bermain bersama.

Sebelumnya Joe Taslim dan Yayan Ruhian dipertemukan di film The Raid yang kemudian membawa kesuksesan di film action bagi kedua aktor laga Indonesia ini.

Fillm Hit & Run disutradarai oleh Ody C Harahap. Keduanya diarahkan oleh Timo Tjahjanto dengan koreografi dari Uwais Team.

Ditemui saat jumpa pers di CGV Paris Van Java Bandung, Joe Taslim dan Yayan Ruhian mengatakan jika ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk bermain di genre komedi.

"Ini film komedi pertama saya. Di film ini kami membangun chemistry satu sama lain dengan cara main game, makannya begitu syuting sudah tahu karakter satu sama lain," ujar Joe Taslim, Selasa (28/5/2019).

Di film Hit & Run, Joe Taslim juga berperan di belakang layar yaitu sebagai creative produser.

Ia mengatakan keterlibatannya sebagai creative produser dikarenakan Joe Taslim memiliki pengalaman syuting di luar negeri.

"Di sini aku fokus berbagi pengalaman dengan para pemain dan tim," ucap pemeran film The Night Comes for Us ini.

Yayan Ruhian mengatakan rumah produksi Screenplay berani mempertemukannya dengan Joe Taslim.