1 Ton Beras di Bazar Murah Pemkab Indramayu Ludes Diserbu Pembeli

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bazar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Indramayu dalam sehari dapat menjual hingga satu ton beras.

Bazar murah ini diadakan setiap bulan Ramadan.

Seorang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Makmur, Mara, mengatakan bahwa digelarnya bazar murah berkat kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dengan Bulog Sub Divre Indramayu serta Lembaga Usaha Pangan Pangan Masyarakat (LUPM).

Disampaikan dia, dalam bazar tersebut dijual berbagai kebutuhan pokok seperti, beras, terigu, minyak goreng, gula pasir, dan lain-lain.

"Sehari bahkan bisa habis lima kuintal sampai satu ton beras," ujarnya saat ditemui TribunCirebon.com di lapak bazar murah yang terletak di depan depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, Kecamatan Sindang, Senin (27/5/2019).

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, bazar ini sengaja rutin digelar demi memenuhi kebutuhan pokok masyakat Indramayu khususnya beras kualitas premium dengan harga yang terjangkau.

"Kalau di pasaran beras itu bermacam-macam sekitar Rp 9 ribu sampai Rp 10 ribu, tapi di sini kami sediakan beras segar (medium) hanya Rp 8.500 per kilogram," ucap dia.

Dijelaskan Mara, pembeli biasa ramai saat menjelang sore hari. Mereka banyak yang sengaja datang ke stan bazar sepulang bekerja.

Lanjut dia, saat melintasi kantor Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Indramayu, tidak sedikit juga masyarakat yang berhenti dan membeli kebutuhan pokok di stan bazar tersebut.

Berikut daftar harga dalam bazar murah:

-Beras Segar (Medium): Rp. 8.500 per kilogram.

-Minyak Goreng Rp.11.000 per liter.

-Gula pasir Rp. 12.000 per kilogram.

-Terigu Rp. 9.000 per kilogram.

