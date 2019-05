Ini Langkah Jasa Marga untuk Mengurangi Antrean di Setiap Gerbang Tol Baru Saat Arus Mudik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - PT Jasa Marga melakukan sejumlah langkah guna mengurangi kepadatan di sekitar Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) dan GT Kalihurip Utama (Kalitama).

Langkah antisipasi itu ialah hasil observasi dan melihat faktor penyebab kemacetan di lapangan pasca-pengoperasian GT pengganti GT Cikarang Utama (Cikarut) tersebut.

Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, mengatakan langkah antisipasi itu dilakukan guna perbaikan agar dapat melayani pengguna jalan dengan optimal.

"Menambah proporsi jumlah gardu untuk kendaraan non-Gol I, agar dapat melayani kendaraan golongan besar lebih banyak, dengan mencopot portal lajur khusus kendaraan Gol-I menjadi lajur multi golongan," kata Irra Susiyanti melalui siaran pers yang diterima Tribun Jabar, Sabtu (25/5/2019).

Saat ini di GT Cikarang dibuka dengan tujuh gardu transaksi yang mengarah ke Jakarta. Proporsinya yaitu enam gardu yang bisa digunakan untuk multi golongan, dan satu gardu khusus kendaraan golongan I.

Mereka juga menyediakan tujuh gardu yang dibuka untuk kendaraan mengarah ke timur atau Cirebon dan Jawa. Dari tujuh gardu, ada lima gardu untuk multi golongan, dan dua gardu khusus kendaraan golongan I.

Selain di GT Cikatama, GT Kalitama pun membuat seluruh gardunya yang berjumlah 14 untuk kedua arah menjadi gardu multi golongan atau semua jenis kendaraan.

Tidak hanya membuka gardu untuk bisa menjadi multi golongan, Irra menambahkan, pihaknya pun melakukan langkah untuk mengantisipasi saldo kurang dari pengguna jalan.

"Menambah mesin top up tunai dan melengkapi EDC untuk layanan top up di gerbang tol sehingga top up bisa dilakukan untuk semua uang elektronik," ucapnya.