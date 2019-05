Posting Video Ashanty Berpose Seksi, Anang Hermansyah Panen Kritik Warganet

TRIBUNJABAR.ID - Musisi Anang Hermansyah belum lama ini membuat sebuah unggahan tentang kekagumannya terhadap sang istri tercinta, Ashanty di akun Instagram pribadinya, @ananghijau.

Dalam unggahan Anang Hermansyah berupa video istri tercintanya, Ashanty tersebut sekilas tampak tak ada yang salah.

Pada video tersebut, Anang Hermansyah mengunggah video Ashanty yang tampil seksi dengan pakaian ketat.

Tak hanya itu, pada video Ashanty yang diunggah Anang Hermansyah tersebut, istrinya itu tampak terlihat cantik dengan makeup yang menempel di wajahnya.

Selain itu, Anang Hermansyah memberikan keterangan pada videonya itu bahwa ia tengah mempromosikan sebuah produk yang dijual oleh Ashanty.

"Do It Now, the look, sometimes later, become never," pada keterangan video yang diunggah Anang Hermansyah di Instagram, Kamis (23/5/2019).

Meski begitu, ternyata video unggahan Anang Hermansyah yang memperlihatkan Ashanty berpose seksi dan menggunakan pakaian ketat tersebut ternyata mendapat komentar pedas dari warganet.

Menurut warganet, unggahan Anang Hermansyah berupa video bergambar Ashanty yang tampil seksi dengan pakaian ketat itu sedikit mengganggu.

Berikut komentar warganet merespons unggahan Anang Hermansyah.

si_sulung_m15n4: Astafirullahhh... Aurat istrinya ditonton byk org mas.