Media Sosial Sulit Diakses, Tagar Instagram, WhatsApp, dan Facebook Down Trending, Apa Penyebabnya?

TRIBUNJABAR.ID - Di media sosial Twitter, muncul tagar Instagram down, WhatsApp down, dan Facebook down.

Tagar Instagram down, WhatsApp down, dan Facebook down itu masuk ke jajaran trending topic di Indonesia hari ini, Rabu (22/5/2019).

Tagar Instagram down misalnya, sudah dicuitkan sebanyak 30 ribuan warganet.

Lalu, tagar WhatsApp down sudah dicuitkan sebanyak 12 ribu kali.

Kemudian, tagar Facebook down juga dicuitkan sebanyak ribuan kali.

• TRIK WHATSAPP TERKINI - Kirim Chat Tanpa Capek Mengetik Bisa Kok, Tak Perlu Pakai Aplikasi Tambahan

Sejumlah warganet pun mengeluh di media sosial Twitter disertai dengan tagar Instagram down, WhatsApp down, dan Facebook down.

Warganet menyebut, baik media sosial Instagram, Facebook, maupun WhatsApp sulit untuk diakses.

Akhirnya, tak sedikit warganet pindah ke Twitter.

Mereka rama-ramai mencuitkan soal beberapa medsos tak bisa diakses ini di Twitter.

• Serunya Belajar Fotografi dan Story Telling Instagram di Workshop Portray Your Story

Lantas tak sedikit pula warganet yang bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab beberapa media sosial itu sulit diakses.