Mama Amy Qanita Luncurkan Mukena Berbahan Lembut dan Dingin, Harganya Rp 1,5 Juta

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang Hari Raya Idulfitri, mukena menjadi salah satu perlengkapan yang banyak dicari oleh wanita.

Berbagai mukena dengan model terbaru biasanya selalu muncul setiap tahunnya sehingga menjadi incaran banyak kalangan.

Mulai dari anak-anak hingga orangtua banyak yang mencari mukena dengan bahan yang nyaman karena akan digunakan setiap hari.

Melihat kebutuhan mukena yang cukup banyak diminati pasar, Ibunda Raffi Ahmad, Mama Amy Qanita merilis brand 7 moms di acara celebrity yard sale & charity bazaar di ballroom Four Point By Sheraton Bandung, Jalan Ir H Djuanda No 46, Senin (20/5/2019).

Di peluncuran 7 moms ini, Amy Qanita memperkenalkan mukenannya dalam bentuk fashion show.

"Mukena 7 moms ini menonjolkan mukena dengan motif printing. Biasanya kan mukena polos, sekarang kita hadirkan mukena print dengan bahan baby silk yang adem dan dingin," ujar Amy Qanita, Senin (20/5/2019).

Selain dingin dan nyaman digunakan, bahan baby silk ini memiliki tekstur kain yang halus dan jatuh. Kainnya agak tebal, sehingga Anda tidak perlu khawatir transparan.

"Warna yang dikeluarkan adalah warna nude, pastel, dan warna yang lembut," ujar Amy.

Tak hanya cantik akan kain printingnya, tampilan mukena 7 moms ini juga dipadukan dengan renda di bagian luarnya.

Harga mukena 7 moms ini dijual dengan harga kurang dari Rp 1,5 juta.

Tak hanya produk dari Amy Qanita, di acara celebrity yard sale & charity bazaar terlihat produk barang branded lainnya seperti tas, sepatu, dan produk busana lainnya.

Even ini diadakan pada 20-26 Mei 2019 yang dibuka pukul 11.00-19.00 WIB.