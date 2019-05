Wajah Ashanty Dibilang Bengkak Sebelah Seperti Habis Dipukuli, Unggahan Anang Jadi Perbincangan

TRIBUNJABAR.ID - Musisi Anang Hermansyah belum lama ini membuat sebuah unggahan tentang kekagumannya terhadap sang istri tercinta, Ashanty di akun Instagram pribadinya, @ananghijau.

Dalam unggahan Anang Hermansyah berupa foto istri tercintanya, Ashanty tersebut sekilas tampak tak ada yang salah.

Pada foto tersebut, Anang Hermansyah mengunggah foto Ashanty yang tampil full makeup.

Wajah Ashanty tampak terlihat merona dengan makeup yang tampak cukup tebal tersebut.

Selain itu, pada foto unggahannya, Anang Hermansyah pun memberikan kepsyen dengan kata-kata yang mesra untuk Ashanty.

"Mylive @ashanty_ash ..... youare the sunshine of my life ...#fujigfx #110mmf2," tulis Anang Hermansyah, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu, foto Ashanty yang diunggah oleh Anang Hermansyah di akun Instagram pribadinya ternyata menimbulkan banyak reaksi warganet.

Menurut warganet, wajah Ashanty pada foto yang diunggah Anang Hermansyah itu sekilas tampak mirip dengan keponakan Ashanty yakni Millendaru.

Millendaru dan Ashanty (Kolase Tribun Jabar/Instagram)

Takl hanya itu, yang cukup mengejutkan adalah reaksi warganet yang menyebut wajah Ashanty pada foto unggahan Anang Hermansyah tersebut tampak seperti bengkak, seperti luka dipukuli.

Bahkan, tak sedikit yang menyalahkan makeup Ashanty, menurut warganet makeup tersebut malah membuatnya terlihat seperti habis dipukuli.

