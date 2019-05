Video Marion Jola-Rizky Febian Trending, Marion Jola Posting Foto di Pantai, Warganet: Godaan Puasa

TRIBUNJABAR.ID - Video klip single terbaru Marion Jola dan Rizky Febian berjudul Tak Ingin Pisah Lagi kini telah bertengger di posisi kedua trending Youtube.

Dilihat TribunJabar.id di laman Youtube, Sabtu (18/5/2019), video klip single terbaru Marion Jola dan Rizky Febian itu sudah ditonton 2,6 juta warganet.

Padahal, video klip single terbaru Marion Jola dan Rizky Febian baru saja dirilis pada Kamis (16/5/2019).

Melalui unggahan video singkat di Instastory-nya, Marion Jola pun telah mengucapkan terim kasih.

Bahkan, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini meminta fans-fansnya untuk tetap berinteraksi dengannya di kolom komentar.

"Hai semua aku cuma mau bilang terimakasih banyak atas yang memberikan banyak respons luar biasa untuk single Tak Ingin Pisah Lagi," ujar Marion Jola.

"Thank you so much. Dengerin terus nonton music videonya di semua platform favorit kalian," sambungnya.

Unggah Foto di Pantai

Setelah video klip single terbarunya bertengger di posisi atas trending Youtube, Marion Jola mengunggah sebuah foto di Instagram.