Kini Bela Persipura Jayapura, Oh In Kyun Bertekad Kalahkan Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Menghadapi Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (18/5/2019), gelandang Persipura Jayapura, Oh In Kyun tak ingin pulang dengan tangan hampa.

Bersama Persipura Jayapura, pemain asal Korea Selatan ini, Oh In Kyun, bertekad mencuri poin penuh di markas Persib Bandung, mantan timnya pada musim lalu.

"Kami, Persipura datang ke Bandung untuk dapat hasil maksimal," ujar Oh In Kyun Sulanjana dalam sesi konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana No 17, Jumat (17/5/2019).

Laga Persib vs Persipura di Liga 1 2019 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, malam nanti, Sabtu (18/5/2019).

Ia meyakini bahwa skuat Persib Bandung asuhan Robert Rene Alberts tak akan mudah menyerah menghadapi Persipura Jayapura.

Apalagi dukungan bobotoh akan sangat berperan besar untuk tetap menjaga motivasi Ezechiel N Douassel dkk.

"Saya tahu karena saya juga pernah main di Bandung. Persib Bandung tim besar tapi Persipura tim yang tidak kalah besar," kata Oh In Kyun.

Pemain yang membela Persib Bandung musim lalu ini pun melambungkan optimismenya untuk Persib vs Persipura malam nanti.

Dia yakin, bahwa Persipura Jayapura mampu merepotkan Persib Bandung.