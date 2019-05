Video Klip Terbaru Marion Jola & Rizky Febian Rilis, Hasilnya Epic Banget, Lengkap dengan Lirik Lagu

TRIBUNJABAR.ID - Video klip single terbaru Marion Jola featuring Rizky Febian yang berjudul Tak Ingin Pisah Lagi resmi dirilis, Kamis (16/5/2019).

Dalam video klip lagu berjudul Tak Ingin Pisah Lagi, Marion Jola tampak tampil sangat mesra bersama Rizky Febian.

Lagu Tak Ingin Pisah Lagi yang mengisahkan tentang seseorang yang kembali mencoba mendapatkan cintanya dari sang mantan itu dikemas dengan epic dan diperankan sangat baik oleh Marion Jola dan Rizky Febian.

Hal itu terlihat dari penampilan Marion Jola dan Rizky Febian pada video klip lagu Tak Ingin Pisah Lagi yang menuai banyak pujian dari warganet.

Menurut warganet, Marion Jola dan Rizky Febian sangat menghayati peran dalam video klip Tak Ingin Pisah Lagi. Suara keduanya pun disebut sangat merdu, bahkan tak sedikit warganet yang malah baper. Wow.

Seperti apa sih penampilan Marion Jola dan Rizky Febian di single lagu terbaru berjudul Tak Ingin Pisah Lagi? Yuk simak videonya.

Berikut ini komentar warganet soal akting epic Marion Jola dan Rizky Febian di video klip single terbaru Tak Ingin Pisah Lagi.

• Rizky Febian Pegang Tangan Marion Jola, Sempat Minta Dipanggil dengan Nama Ini

Ani azizah: Aduhhh g kuattt,,trlalu mesra..jd salting sndiri.

Shyma Arvilya: Aaaaa the best of colaboration.

Lili Utami: Asem mesra bangeeet... Keren keren, gk sia sia nungguin ini rilis.. semoga trending nih.