Kisah Nesa Aqila Pakai Hijab, Sempat Disebut Kampungan tapi Kini Sukses di Dunia Hiburan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Nesa Aqila Herryanto Putri atau biasa dipanggil Nesa merupakan Putri Muslimah Indonesia 2015.

Selain itu, Nesa Aqila juga merupakan Finalis Hijab 2013, Zoya Muslimah Fest 2013, dan Hijab Model Look 2014.

Nama Nesa Aqila kian dikenal karena menjadi inspirasi wanita yang menggunakan hijab masa kini.

Bukan karena parasnya yang cantik dan penampilannya yang selalu hits, tapi karena Nesa Aqila juga memiliki kisah menarik dalam perjuangannya dalam menggunakan hijab.

Ya, Nesa Aqila sudah menggunakan hijab sejak duduk di Taman Kanak-Kanak dan keputusannya untuk menggunakan hijab semakin mantap hingga saat ini.

Nesa membuktikan jika hijab bukanlah penghalang baginya untuk terjun ke dunia hiburan, justru hijablah yang membawanya menuju kesuksesan.

• Awalnya Memang Sulit untuk Istiqamah, Atlet Voli Nasional Wilda: Jangan Takut Untuk Mencoba Berhijab

• Kisah Diandra Gautama, Pebalap yang Putuskan Hijrah Pakai Hijab

"Moto hidup aku adalah hijab merupakan sebuah kewajiban dan peraturan yang harus ditaati sebagai wanita muslimah. Jangan takut, enjoy saja dengan hijabmu and make your dreams come true," ujar Nesa Aqila saat ditemui dalam acara Cinta Ramadan, Four Point by Sheraton Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (15/5/2019).

Perjalanan Nesa Aqila dalam memilih menggunakan hijab memang tidaklah mudah, banyak rintangan yang dihadapinya.

Sebagian wanita pasti ada yang merasa takut kehilangan pekerjaan karena menggunakan hijab. Hal seperti itupun sempat dirasakan Nesa.