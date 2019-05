Host Hijab Traveling Nesa Aqila: Pernah Lepas Hijab, Aku Merasa Ada yang Hilang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tantangan terbesar ketika menggunakan hijab bagi wanita muslimah adalah muncul keinginan untuk membuka kembali hijabnya.

Lingkungan dan tawaran untuk mendapatkan pekerjaan biasanya menjadi pemicu utama bagi wanita muslimah untuk melepas hijabnya.

Hal ini juga sempat dirasakan oleh Nesa Aqila Herryanto Putri atau biasa dipanggil Nesa yang merupakan Putri Muslimah Indonesia 2015.

Telah menggunakan hijab sejak TK, Nesa Aqila mengaku merasa ada yang hilang ketika harus melepas hijabnya.

"Waktu SMA aku sempat ikutan lomba model dan enggak pernah menang. Aku sempat hopeless dan jujur aku pernah lepas hijab aku, justru aku merasa enggak nyaman ada yang hilang," ujar Nesa Aqila saat ditemui di acara Cinta Ramadan, Four Point by Sheraton Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (15/5/2019).

Karena merasa asing dengan dirinya sendiri, host hijab traveling ini kembali menggunakan hijabnya dan bertekad untuk berjuang mempertahankannya.

Hijab sudah menjadi aturan yang tidak akan dilanggar oleh Nesa Aqila. Ketika berhasil terjun ke dunia entertainment, Nesa Aqila mengaku beberapa kali mendapat tawaran bermain film dengan risiko harus melepas hijabnya.

"Aku pernah dapat tawaran peran menarik ketika lolos dari Putri Muslimah 2015 tapi harus lepas hijab. Aku merasa apa yang salah sih sama hijab?" ujar Nesa.

Tentu saja Nesa tidak mengambil tawaran tersebut. Ia justru mendapatkan peran yang cukup menantang yaitu bermain di film Surga Yang Tak Dirindukan The Series.