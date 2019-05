Besaran Zakat Fitrah untuk Warga Kabupaten Bandung Ramadhan 1440 H

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Badan amil Zakat Nasional (Baznas) telah menetapkan besaran zakat fitrah dalam bentuk uang.

Tahun ini Kabupaten Bandung menargetkan pengumpulan zakat fitrah sebesar Rp 40 miliar.

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Bandung, Marlan, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Baznas, besaran zakat fitrah di Kabupaten Bandung disesuaikan dengan harga beras premium.

"Harga beras premium sekarang di angka Rp 12.000 per kilogram. Kewajiban umat muslim mengeluarkan zakat 2,5 kilogram per orang, maka jika dikonversikan ke dalam uang adalah Rp 30.000 per orang," kata Marlan dalam kegiatan Ngawangkong Bari Ngabuburit di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Kamis (16/5/2019) sore.

Marlan menambahkan, tahun ini Kabupaten Bandung menargetkan pengumpulan zakat fitrah sebesar Rp 40 miliar. Jumlah tersebut naik Rp 5 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 35 miliar.

"Idulfitri tahun lalu pengumpulan zakat fitrah di Kabupaten Bandung adalah Rp 35 miliar. Tahun ini targetnya ditingkatkan Rp 5 miliar jadi Rp 40 miliar," ujarnya.

Peningkatan target pengumpulan zakat fitrah ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

"Total target tersebut jika dihitung dalam bentuk uang. Di Kabupaten Bandung itu masih banyak warga yang membayar zakat fitrah dengan beras, ada juga warga yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang," katanya.

Menurut Marlan biasanya masyarakat membayar zakat ke pengurus DKM di masjid sekitar rumahnya. Dari DKM, sebagian zakat diserahkan kepada desa, dilanjutkan ke kecamatan baru ke tingkat kabupaten.

"Zakat fitrah itu ada yang dibayarkan kepada orang-orang yang berhak di lingkungannya. Sisanya dikumpulkan, didistribusikan ke kecamatan, sebagian ke kabupaten. Untuk ke kabupaten kebanyakan hanya berupa laporan pendistribusian," ujarnya.

