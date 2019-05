Penuh Kenangan, Begini Makna Kota Bandung di Mata Cakra Khan

Cakra Khan saat tampil di acara Bulan Cinta Ramadhan, Four Points by Sheraton Hotel, Bandung, Rabu (15/5/2019)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Cakra Khan baru saja memperkenalkan single terbaru 'Adalah Aku' saat acara Bulan Cinta Ramadan, di Four Points by Sheraton Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (15/5/2019).

Kehadiran Cakra Khan di Bandung diakuinya membuatnya kembali bernostalgia di Kota Kembang ini.

"Bandung itu penuh histori, kalau ke Bandung selalu ingat perjuangan ketika masih ngekos di Jalan Jurang dan ngamen di sepanjang jalan Riau dan Dago untuk bayar kosan," ujar Cakra Khan sambil tertawa.

Ketika berkunjung ke Bandung, Cakra Khan mengaku selalu silaturahmi ke kosannya dahulu dan mengunjungi warung makan tempat ia sering kasbon.

Kini Cakra Khan semakin dikenal karena lagu-lagunya. Ia pun harus meninggalkan Bandung dan keluarganya di Pangandaran untuk meniti karir di Jakarta.

"Kadang saya inginnya pulang ke Pangandaran, ada momen ingin di kampung saja, tapi sudah terlanjur fokus di dunia ini. Kadang ya merasa jenuh, capek, dan susah mencari teman sekaligus jauh dari keluarga," ungkapnya.

Untuk mengembalikan mood-nya, Cakra Khan memilih untuk mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkannya dengan masa kecil.

