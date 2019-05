Arie Untung Tiba-tiba Bicara Poligami Pada Postingan Fotonya Bersama Fenita Arie, Mau Menikah Lagi?

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah unggahan yang dibuat oleh artis dan presenter sekaligus salah satu pentolan di Majelis Musawarah Arie Untung di Instagram pribadinya @ariekuntung viral di media sosial.

Dalam postingan Arie Untung di Instagram, ia memajang fotonya bersama sang istri Fenita Arie.

Adapun yang menarik pada postingan Arie Untung tersebut adalah kepsyen pada foto unggahannya itu.

Pada fotonya bersama Fenita Arie, Arie Untung panjang lebar membahas soal poligami.

Berdasarkan pengakuan Arie Untung, kepsyen tersebut merupakan tulisan referensi milik seseorang.

Menurut keterangan kepsyen yang ditulis Arie Untung itu, poligami tercantum pula di kitab sebelum Alquran.

Selain itu, di kitab sebelum adanya Alquran pun disebutkan bahwa poligami tidak dilarang.

Berikut ini postingan Arie Untung yang viral dan menjadi topik perbicangan hangat warganet.

Raffi Ahmad ceritakan ketakutannya di kajian islam, Arie Untung sampai kaget (Instagram/@ariekuntung)

POLIGAMI

.

syariat agung dalam memuliakan wanita

Apakah aku mendukung? Ya

Apakah aku mau melakukannya? Hmm hanya Allah pemilik segala ketentuan

.

Lets see

Salahnya dmn?

Poligami tdk dilarang di dalam kitab2 lain selain Al Quran, seperti t**rat dan **jil***

karena Dikisahkan Nabi Solomon dan Abraham pun berpoligami dng ratusan istrinya

.

Aku takut kalau menentangnya, berarti aku menentang yg menurunkan kitab2 suci luar biasa yg tersebut diatas

.

Secara prediksi

Poligami pun justru jawaban Quran utk me limit kan jumlah istri

uniknya di abad ke 7, diramalkan perbandingan

populasi wanita 1:4 dng pria di akhir jaman

Kok spt yg terjadi skrg ya

.

Jadi tenang mblowati

Dalam islam

Setiap wanita akan diciptakan “jodohnya” walaupun berbeda jumlah

tergantung bersedia atau ngga nya aja

.

Apakah sy akan ikutan?

Wait

saya belum sebijaksana Nabi Abraham

Atau sekaya Nabi Solomon

maka sy rasa sy belum sanggup menirunya

.

Berhubung Sejauh ini kitab Pedomanku masih jadi satu2 nya kitab di Dunia dengan ayat yg tertulis

o

.

“nikahilah seorang saja” o

.

Bagi mereka yg tak mampu adil

Naah setelah mengukur diri

dikarenakan aku merasa belum mampu berlaku adil, so i Choose this one

.

Krn msh belajar

Aku insya Allah mencoba jaga amanah ndampingin satu orang ini deh

Salah satunya dng cara menjaga perasaannya

.

Soalnya idup sm dia aja berasa masih belum full aku explorenya, masih banyak “alang alang” yg harus di “babat”, kasih waktu yaaah 80 taunan lah, iya kalo aku masih idup

.

Mimi

Dulu aku mencintaimu karena..

Sekarang aku mencintaimu walaupun.. o

.

#masyaallahtabarakallah

.

Guys

Kita mau bikin video Q&A soal keluarga silahkan tulis ya di kolom komen kalau mau nanya2

Kalau ngga mau nanya langsung transfer duit juga boleh

.

***uraian diatas berdasar sejarah referensi muslim, mohon maaf jika ada perbedaan referensi," tulis Arie Untung di Instagram, Rabu (15/5/2019).

Sementara itu, postingan Arie Untung soal poligami tersebut mendapat reaksi banyak warganet.