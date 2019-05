Penampilan Suami Baru Muzdalifah, Fadel Islami Jadi Perbincangan, Tiru Gaya John Lennon, Mirip?

TRIBUNJABAR.ID - Suami baru Muzdalifah kembali jadi topik perbincangan hangat dan mencuri perhatian netizen melalui foto unggahan terbarunya di Instagram pribadinya @fadelislami.rakhmat.

Pada unggahan foto terbarunya itu, suami Muzdalifah, Fadel Islami memajang beberapa fotonya bergaya bak musisi dunia ternama John Lennon.

Adapun Fadel Islami pada foto tersebut tampil dengan gaya yang casual. Ia berpose sambil menyalakan rokok dengan korek api gas di tangannya.

Selain itu, Fadel Islam terlihat menggunakan kacamata hitam, dan yang menjadi cukup menarik perhatian adalah gaya rambutnya yang dituding mirip dengan John Lennon.

John Lennon (Pinterest)

Tak hanya itu, Fadel Islami pun memberikan keterangan pada fotonya dengan kutipan kata dari John Lennon.

“It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love. (

Tidak masalah siapa yang Anda cintai, di mana Anda mencintai, mengapa Anda mencintai, ketika Anda mencintai atau bagaimana Anda mencintai, itu penting hanya bahwa Anda mencintai) - John Lennon," tulis Fadel Islami, Senin (13/5/2019).

• Muzdalifah Respons Curhatan Suami Tercinta Fadel Islami soal Kesan Menikah, Kalimat Ini Terlontar

Pada foto unggahannya itu, terdapat beberapa foto Fadel Islami bergaya 'cool' bak John Lennon.

Tak hanya memajang fotonya sendiri di Instagram, pada postingan foto terbarunya itu juga Fadel tampak memajang fotonya bersama Muzdalifah yang sama-sama menggunakan kacamata hitam.

• Muzdalifah Makin Berani Mesra dengan Fadel Islami, Sudah Jadi Suami Istri, Tak Peduli Orang Mencibir

Pada bagian keterangan foto tersebut, suami Muzdalifah itu menandai sebuah tempat bernama Arman Villas yang berlokasi di Seminyak, Bali.

Sementara itu, foto Fadel Islami bergaya bak John Lennon itu menuai banyak komentar netizen.