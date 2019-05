Pelantun Lagu Que Sera Sera Meninggal, Ini Liriknya Beserta Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Kabar duka datang dari belantika musik mancanegara.

Doris Day, penyanyi Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai aktivis kesejahteraan hewan meninggal dunia di usia 97 tahun.

Doris day meninggal 13 Mei 2019.

Pelantun lagu Que Sera Sera ini tutup usai karena penyakit pneumonia.

Tentang lagu Que Sera Sera, Doris menyanyikan lagu itu dalam film berjudul Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much.

Ia membawakan lagu itu bersama James Stewart.

Lagu yang ditulis oleh Ray Evans dan Jay Livingston ini pernah meraih piala Oscar sebagai lagu original terbaik.

Di Indonesia, lagu ini pernah digunakan dalam iklan satu produk semen.

Bagi kamu yang kangen dengan lagu Que Sera Sera Doris Day ini, berikut Tribunnews.com sajikan liriknya lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Que Sera Sera - Doris Day