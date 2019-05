Di Pasar Ini Harga Bawang Putih Rp 28 Ribu per Kilogram, Langsung Diserbu Ibu-ibu

Laporan Wartawan Naufal Fauzy

TRIBUNJABAR.ID - Di saat harga bawang putih rata-rata masih tinggi, di pasar ini harga bawang putih sangat murah.

Alhasil ibu-ibu pun menyerbu pasar yang satu ini.

Puluhan warga yang didominasi kaum ibu-ibu menyerbu Operasi Pasar yang digelar di halaman kantor Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (14/5/2019).

Mereka rela mengantre demi mendapatkan bahan-bahan pokok yang dijual dengan harga cukup miring.

Bawang putih dijual dengan harga Rp 28 ribu per kilogram, bawang merah Rp 22 ribu per kilogram, beras Rp 45 ribu per 5 kilogram, dan yang lainnya.

"Ini namanya operasi pasar, ya, jadi untuk supaya harga pasar tidak terlalu tinggi, masyarakat jadi tidak mampu untuk beli, makanya kita bantu dengan operasi pasar agar harga stabil kembali," kata Bupati Bogor Ade Yasin di lokasi, Selasa (14/5/2019).

Ia menambahkan, turunnya harga bahan pokok ini mulai dari 20 persen, 30 persen, hingga 50 persen.

Ade mengatakan, kegiatan yang sama juga akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti di empat kelurahan di Cibinong, beberapa titik di Cijeruk, Cigombong, Leuwiliang, dan lain-lain.

"Mudah-mudahn harga-harga di pasar tidak naik kalau sering operasi pasar begini. Mereka juga takut kalau dinaikan sehingga barang mereka lebih banyak beli di sini. Ini penting buat mereka yang memang uang belanjanya pas-pasan," ujarnya.

Operasi pasar ini, kata Ade, disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta dibantu Kementerian Pertanian.

