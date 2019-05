Potret Lucu Arrasya Wardhana Bachtiar yang Baru Lahir, Bayi Kecil Tasya Kamila dan Randi Bachtiar

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan romantis, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar tengah bersuka cita.

Buah hatinya sudah lahir di dunia, Senin (13/5/2019) pukul 15.15 WIB.

Tasya Kamila melahirkan bayi yang dikandungnya setelah melewatkan waktu selama tiga hari di rumah sakit.

Sang bayi berjenis kelamin laki-laki.

Putra pertama Tasya Kamila dan Randi Bachtiar itu diberi nama Arrasya Wardhana Bachtiar.

Kabar bahagia ini dibagikan Tasya Kamila melalui Instagram.

Artis yang satu ini, menuangkan kebahagiaannya atas kelahiran bayi kecilnya.

Ia pun memamerkan potret lucu dan tampan putranya yang baru dilahirkan.

Dari foto tersebut, Arrasya Wardhana Bachtiar tampak terbaring. Matanya pun masih terpejam.

"Alhamdulillahirabbil’alamin. After a long struggle, 3 days in the hospital fighting for this bundle of joy,