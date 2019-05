Yuk Ngabuburit Sambil Foto di Iron Throne ala Game of Thrones di Sini, Ada Night King Juga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Serial film Game of Thrones sedang ramai dibicarakan karena season 8 telah tayang di HBO setiap Senin pagi pukul 08.00 WIB.

Serial Game of Thrones ini begitu dinantikan karena penonton begitu penasaran dengan perjalanan panjang untuk memperebutkan tahta duduk di Iron Throne dan melawan Night King.

Serial Game of Thrones juga menarik perhatian banyak penonton di Indonesia. Alur cerita yang kompleks dan sulit ditebak menjadi daya tarik serial ini.

• Trailer Season Terakhir Game of Thrones Resmi Akhirnya Dirilis, Simak di Sini

Melihat banyaknya peminat serial film Game of Thrones, First Media dan HBO Asia menggelar ekshibisi dengan menghadirkan ice dragon atau naga raksasa dan Iron Throne di Atrium Mall 23 Paskal Bandung.

Ekshibisi ini hanya digelar dua hari yaitu Sabtu dan Minggu, 11-12 Mei 2019. Pengunjung bisa berfoto di Iron Throne, dan bisa bertemu dengan Night King dan White Walker.

Antusias pengunjung melihat adanya ekshibisi ini ternyata begitu tinggi. Antrean panjang untuk foto bersama terlihat memenuhi area atrium.

Pasukan Night King dan White Walkers (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Ketika duduk dan berfoto dia area Iron Throne, pengunjung bisa menggunakan jubah ala Jon Snow atau Ratu kerajaan sehingga membuat tampilan foto tampak meyakinkan.

Marketing Communication Division Head PT Link Net Tbk. (First Media), Niki Sanjaya mengatakan, melalui kampanye 'A Journey of Togetherness', First Media melakukan kegiatan untuk mendorong kebersamaan bersama keluarga.

"Kami menyesuaikan dengan perkembangan anak muda zaman now yang lebih aktif untuk streaming entertainment melalui gadget mereka. Oleh karena itu kami bersama HBO Asia menghadirkan HBO Go dengan menghadirkan konten berkualitas dan pengalaman mobile terbaik bagi pelanggan," ujar Niki di Mall 23 Paskal Bandung, Minggu (12/5/2019).

• Marshanda Persembahkan Penghargaan Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi FFB 2018 untuk Anaknya