Buka Puasa Sepuasnya, Aneka Kuliner Nusantara di Pago Restaurant Hotel Papandayan, Ini Harganya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Pago Restaurant di Hotel Papandayan, Kota Bandung memberikan penawaran menarik bagi pengunjung yang ingin berbuka puasa.

Di sana, kita bisa makan sepuasnya sampai kenyang (all you can eat) cuma bayar Rp 175.000++ lho!

Untuk menu yang ditawarkan pada Ramadhan tahun ini adalah aneka makanan khas Nusantara.

Di antaranya adalah soto mie, soto bandung, laksa ayam, soto betawi, empal gentong, nasi lengko, ikan bumbu cobek, nasi goreng padang, dan ikan bumbu bali.

Tersedia pula aneka tajil, aneka gorengan, dan aneka kue basah tradisional.

Tidak kalah menariknya, hadir pula live cooking station serta gerobak yang menawarkan menu mie baso/mie kocok, nasi goreng/mie tektek, martabak asin/ manis, bubur ayam, roti bakar, dan kebab/chicken shawarma.

Marcomm The Papandayan Hotel Bandung, Tyagita Rakhmawati, menuturkan, khusus paket berbuka puasa tahun ini Pago Restaurant mengusung konsep 'Nusantara Ramadhan'.

Tema tersebut dilatarbelakangi oleh menu-menu khas Nusantara dengan harga terjangkau dan terjamin kualitasnya.

"Pengunjung bisa ambil sendiri menu yang disajikan dan disantap rame-rame bersama sahabat maupun keluarga," ujar Gita kepada Tribun Jabar, ditemui di Pago Restaurant, Jumat (10/5/2019).

Gita menambahkan, pengunjung yang datang juga berkesempatan mendapatkan diskon 30 persen pembelian prepaid voucher dan door prize menarik setiap harinya.

"Yang spesial untuk tahun ini pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan motor Yamaha Lexi serta THR Rp 10.000.000," kata Gita.

Menu all you can eat Nusantara Ramadhan ini berlaku selama bulan puasa dan tutup pada pukul 21.00.

Cocok banget nih, bagi kalian yang ingin mencari menu berbuka puasa sambil berkuliner riah bersama keluarga dan sahabat.

Pago Restaurant berlokasi di The Papandayan Hotel, Jalan Jendral Gatot Subroto No 83, Malabar, Kota Bandung