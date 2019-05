3 Resto Hotel Ini Tawarkan Menu Berbuka All You Can Eat Termurah di Bandung, Yuk Cobain!

3 Resto Hotel Ini Tawarkan Menu Berbuka All You Can Eat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Menu all you can eat selalu istimewa karena harganya yang terjangkau dan mengenyangkan.

Meski terhitung murah, rata-rata kualitas menu all you can eat yang ditawarkan terjamin dan enak.

Ketika berbuka puasa dengan sajian all you can eat, tentunya selera makan kita akan semakin bertambah serta terpuaskan.

Menu buka puasa all you can eat tidak hanya dominan makanan berat saja, tetapi ada juga camilan, dessert, buah-buahan, dan aneka minuman segar.

Nah, bagi anda yang ingin berbuka dengan menu all you can eat harga terjangkau di Bandung, tiga Resto Hotel ini bisa jadi rujukan anda!

Berikut rangkumannya yang telah dihimpun Tribun Jabar :

1. Mentari Resto Hemangini Hotel

Beragam menu camilan dan minuman yang bisa disantap sepuasnya di Mentari Resto. (Tribunjabar/Fasko Dehotman)

Mentari Resto berlokasi di Jalan Doktor Setiabudhi No 66, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung.

Patokan lokasinya tepat barada di dalam kawasan Hemangini Hotel Bandung, persis di bagian lantai pertamanya.