Untuk Tingkatkan Layanan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Gandeng bank bjb

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- bank bjb sebagai Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat yang nasabahnya tersebar khususnya di Jawa Barat dan Banten, bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk memanfaatkan produk dan jasa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas.

Hari ini, 9 Mei 2019, bertempat di The Telkom Hub, bank bjb dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian itu bertujuan meningkatkan kerja sama yang telah berjalan selama ini khususnya dalam pelayanan masing-masing pihak dan untuk menjalin sinergi yang berkesinambungan.

Penandatanganan dilakukan oleh Isa Anwari–Pimpinan Divisi Institusional Banking bank bjb dan Judi Achmadi – EVP Enterprise BMS2 – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Dalam kerja sama ini, pemanfaatan produk dan jasa layanan bank bjb antara lain meliputi:

a. Pengelolaan produk dana (Tabungan, Giro, Deposito), penyaluran produk kredit (Kredit Konsumer, KPR & Mortgage, Kredit Mikro, Koperasi Karyawan, Modal Kerja, Investasi, Project Financing, Ekspor dan Sindikasi);

b. Jasa dan Layanan Perbankan (Payroll Services, Cash Management Services, Foreign Exchange, Custodian, Remittance, Trade Finance & Services, ATM, dan e-channel lainnya yang akan dikembangkan oleh bank bjb);

c. Pengelolaan Dana Pensiun.

Adapun pemanfaatan produk dan jasa layanan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk antara lain meliputi:

a. Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services (TIMES);b. Revitalisasi network (LAN, WAN, MAN);

c. Penyediaan jasa layanan DC dan DRC;

d. Pengembangan dan implementasi aplikasi core produk perbankan (core banking, switching, LOS, Laku Pandai, dan PSAK 71);

e. Penyediaan perangkat pendukung network (SD-WAN, router, switch, server, firewall, dan storage);

f. Pengembangan dan penyelenggaraan switching dan kliring kartu ATM;

g. Penyediaan ATM dan jasa Cash Replishment (CR), First Level Maintenance (FLM), Second Level Maintenance (SLM);

h. Penyediaan layanan digital banking (Digital Branch dan Mobile Banking);

i. Penyediaan layanan digital advertising (social media ads, DOOH, Big Data, Media Placement);

j. Penyediaan layanan messaging (chatbot, SMS Blast, dan IndiHub);

k. Penyediaan perangkat operasional cabang (seat management, CCTV, dan mesin antrian);

l. Penyediaan solusi online payment (H2H, PPOB, e-Tax, dll);

m. Penyediaan Security Operation Center (SOC);

n. Optimalisasi training TPCC;

o. Solusi digital printing untuk pengadaan annual report, marketing kit (flyer, brosur, majalah), kalender, dan agenda Precious tahunan;

p. Pengadaan Learning Management System (LMS).

Dalam kesempatan terpisah, M. As’adi Budiman selaku Sekretaris Perusahaan bank bjb menuturkan bahwa, “bank bjb akan terus memberikan dukungan penuh kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya nasabah setia bank bjb”.