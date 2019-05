Tak Ada Pelatih asal Inggris di Final All England Liga Champions dan Liga Europa, Ironi Liga Inggris

Dalam partai semifinal leg kedua Liga Champions Liverpool vs Barcelona di Stadion Anfield, Rabu (8/5/2019) dinihari WIB, The Reds sanggup menggebuk Barcelona 4-0.

TRIBUNJABAR.ID- Klub Inggris begitu mendominasi di level Eropa musim ini, baik di Liga Champions maupun Liga Europa.

Itu terbukti dari all England final di Liga Champions, Liverpool vs Tottenham Hotspur, dan Liga Europa, Chelsea vs Arsenal.

Itu artinya, baik trofi Liga Champions maupun piala Liga Europa akan dibawa pulang ke Inggris.

Final Liga Champions Liverpool vs Tottenham Hotspur dijadwalkan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, 1 Juni 2019.

Derbi London di final Liga Europa Chelsea kontra Arsenal digelar di Olympic Stadium Baku, 29 Mei 2019.

Musim ini, Inggris berhasil memutus dominasi Spanyol yang menguasai raihan gelar Liga Champions dan Liga Europa lewat wakil-wakil mereka musim lalu (Real Madrid dan Atletico).

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp.

Ironisnya, meski menguasai tempat di final Liga Champions dan Liga Europa, tak satu pun dari empat klub itu yang diarsiteki pelatih lokal Inggris.

Dominasi mutlak klub Inggris di kancah antarklub Eropa tidak dibarengi wakil lokal asal Inggris di kursi pelatih.

Tak satu pun dari empat finalis tersebut ditangani oleh peramu taktik asal Inggris.



Tottenham dipoles Mauricio Pochettino asal Argentina sedangkan Liverpool berada dalam kendali pelatih Jerman, Juergen Klopp.

Manajer Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Di kotak lain, Chelsea racikan pria Italia tulen, Maurizio Sarri, akan menjajal Arsenal yang dikomandoi lelaki Spanyol, Unai Emery.