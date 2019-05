Optimistis Pasar Bandung Berkontribusi terhadap Penjualan Perhiasan Jelang Idulfitri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang bergulirnya Ramadan dan Idulfitri, Goldmart sebagai produsen penyedia perhiasan memperluas ceruk pasarnya di Kota Bandung.

Tahun ini, Goldmart mengusung tagline "Dare to be You" yaitu sebuah perayaan untuk wanita dari segala kepribadian, karakter dan penampilan untuk merayakan uniknya kecantikan mereka.

Dengan kampanye Dare to be You, Goldmart mengingatkan wanita bahwa kesempatan mengekspresikan diri, kemampuan mencapai semua mimpi adalah tanpa batas.

Hal itu diungkapkan oleh Wholesale Assistant Manager Goldmart, Rida Adjie.

Rida mengatakan bahwa dengan tagline Dare to be You, Goldmart ingin menyasar seluruh segmen lapisan masyarakat melalui perhiasan yang diproduksinya.

"Pada dasarnya tagline ini adalah kampanye yang fun, vibrant, energetic, versatile dan inspirasional ini dibuat untuk mengajak semua wanita untuk menjadi berani. Berani cantik, tak kenal takut, berani menjadi Anda," ungkap Rida saat ditemui di Goldmart Bandung Indah Plaza beberapa waktu lalu.

Rida mengatakan bahwa awal Ramadan ini Goldmart melakukan perluasan pasar di Bandung dengan membuka gerai di pusat perbelanjaan ternama di Kota Bandung.

Ia melihat bahwa Bandung masih memiliki pasar potensial bagi penjualan perhiasan. Bahkan ia optimistis bahwa pasar Bandung akan memberikan kontribusi kenaikan penjualan tahun ini, terlebih di bulan Ramadan.

"Kami melihat Bandung masih potensial dan khusus menjelang hari raya Idulfitiri biasanya penjualannya eningkat dibanding rata-rata hari biasa," katanya.