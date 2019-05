New Suzuki Carry Pick Up Sapa Warga Jabar dengan Berbagai Fitur Terbaru

Toni Sugiharto Koswara (Head of Regional Training Suzuki Jawa Barat PT Nusantara Jaya Sentosa, sebagai diler utama Suzuki Jawa Barat, kiri) bersama wartawan senior Didih Hudaya (kedua kanan) dan kru Auto Radio 88.9 FM.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Kabar gembira bagi para pecinta Suzuki Carry Pikap. New Suzuki Carry Pick Up kini hadir di Bandung untuk memenuhi keinginan para pengusaha yang sedang mencari kendaraan niaga ringan dan tangguh.

New Suzuki Carry Pick Up merupakan salah satu pilihan yang tepat karena kini hadir dengan bebagai fitur terbaru yang mendukung kebutuhan sebagai kendaraan niaga ringan. Generasi kelima Suzuki Carry Pick Up memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm dan tinggi 1.910 mm.

"New Carry Pick Up ini mampu membawa muatan seberat satu ton dalam bak seluas 11,2 m2, sehingga menguntungkan pengusaha dan pengemudi,” ujar Toni Sugiharto Koswara, Head of Regional Training Suzuki Jawa Barat PT Nusantara Jaya Sentosa sebagai diler utama Suzuki Jawa Barat.

Dalam rilis yang diterima Tribunjabar.id, Kamis (9/5/2019), Toni Sugiharto yang berbicara dalam acara talkshow Angkot (Ruang Kita Bicara Otomotif), di Auto Radio 88.9 FM, menyebutkan bahwa kabin New Carry Pick Up lebih besar sehingga bisa memuat tiga penumpang dengan nyaman, sementara di generasi keempat sebelumnya, kabin Carry Pick Up hanya bisa menampung 2 orang.

Dengan daya angkut bertambah menjadi 1 ton, kata Toni, Suzuki memperkuat bagian suspensi kendaraan. Sedangkan untuk mereduksi risiko kerusakan, Suzuki meninggikan beberapa komponen kunci seperti ground clearance, bumper depan dan air intake mesin.

"Dari sisi mesin, new Carry Pick Up dilengkapi mesin terbaru K15B-C berkapasitas 1.500 cc, sehingga lebih bertenaga namun lebih irit BBM (bahan bakar minyak) dibandingkan mesin sebelumnya.

Pengemudi dijamin akan lebih nyaman dan mudah mengendarai new Suzuki Carry berkat radius putar pendek 4.4 meter, AC, Electric Power Steering (EPS), head unit 1Din dan driver sliding seat (jok pengemudi bisa maju-mundur) pada varian tertinggi. Untuk keamanan, tipe ini dilengkapi fitur engine immobilizer," katanya.

Dalam talkshow yang dipandu oleh wartawan senior, Didih Hudaya, Toni juga memberi bocoran harga. Harga on-the-road (OTR) new Carry pick up untuk Jawa Barat Rp 141.800.000 untuk tipe FD (Flat Deck), Rp 149.000.000 untuk tipe FD AC/PS, Rp 144.000.000 untuk tipe new Carry WD (Wide Deck) dan Rp 151.250.000 untuk tipe new Carry WD AC/PS.

Untuk pilihan warna eksteriornya, terdapat tiga pilihan yaitu Silky Silver, Superior White dan Real Black.

“Dengan berbagai penyempurnaan sehingga sangat tepat bila new Carry Pick Up mengusung konsep ILMU, yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muatan banyak, dan Untung di ujung,” ujar Toni. (*)