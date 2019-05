Dinas Pangan Siapkan 150 Ton Beras untuk Bazar Ramadan, Digelar di 12 Kecamatan di Purwakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pada bazar Ramadan yang akan digelar oleh Pemkab Purwakarta, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Purwakarta telah menyiapkan 150 ton beras medium.

Ratusan ton beras itu dijual pada bazar Ramadan yang menjual sembako murah dan akan digelar di 12 kecamatan di Purwakarta.

Kepala Dispangtan Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan mengatakan pihaknya membawa tiga pengembang usaha pangan masyarakat (PUPM) untuk menyediakan beras tersebut.

"Animo masyarakatnya pada bazar yang digelar sangat positif. Setiap kali bazar, beras yang terjual bisa mencapai 900 kilogram," kata Agus saat ditemui di kantornya, Nagrikaler, Purwakarta, Kamis (9/5/2019).

Agus mengatakan masing-masing PUPM siap mendistribusikan beras medium untuk bazar Ramadan sebanyak 50 ton.

Menurut Agus, bazar murah yang digelar Pemda Purwakarta pada bulan Ramadan salah satu tujuannya untuk menstabilkan harga.

Ini karena, memasuki bulan puasa sampai menjelang Lebaran biasanya harga-harga bahan pangan di pasaran melonjak naik.

Mengenai harga murah yang ada di bazar, Agus mengatakan, karena bahan pangan yang tersedia itu langsung dari distributor atau produsennya.

"Kenapa harganya murah, karena mata rantai distribusinya dipotong. Kami, mendatangkan bahan jualan itu dari distributor ataupun produsennya langsung," ujarnya.

Dalam bazar itu, masyarakat bisa membeli sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Mulai dari beras, terigu, gula pasir, minyak sayur, telur, daging sapi beku, sayuran, sampai gas elpiji tiga kilogram yang didapat dari produsen.

Agus menambahkan harga beras dari pihaknya mencapai Rp 8.500 per kilogram, sedangkan daging sapi beku Rp 75 ribu per kilogram.

Minyak goreng Rp 11 ribu per kilogram, gula pasir Rp 11 ribu per kilogram, serta telur ayam harganya Rp 20 ribu per kilogram.

