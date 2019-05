35 Anak Panti Asuhan Ini Antusias Belajar Doodle Art dengan Media Topi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 35 anak panti asuhan Amanah Bunda terlihat antusias berkreasi dalam workshop doodle art di Yello Paskal, Mall 23 Paskal Bandung, Rabu (9/5/2019).

Kegiatan ini digelar dalam rangka perayaan ulang tahun kedua Yello Paskal.

Workshop doodle art ini dipandu oleh Eri Taopik, seniman asal Bandung yang merupakan pemenang event Off Da Wall, kompetisi mural saat grand opening Yello Paskal.

Sebelum mengajak anak-anak panti asuhan menggambar, Eri menjelaskan pengertian doodle art.

"Doodle beda dengan menggambar, doodle itu mencoret bebas dengan syarat penuh memenuhi medianya. Biasanya gambar doodle identik dengan gambar kartun," ujar Eri saat ditemui di Yello Paskal, Mall 23 Paskal Bandung, Rabu (7/5/2019).

Nah di kegiatan workshop kali ini, Eri mengajak anak-anak panti untuk menggambar makanan dengan media topi dan spidol.

Keceriaan anak-anak panti terlihat ketika mereka menggambar kreatif doodle. Mereka awalnya tampak malu-malu akan menggambar apa di topinya.

Beberapa anak ada yang menggambar burger, es krim dan buah-buahan.

Eri mengaku tak merasa kesulitan untuk mengajak anak-anak ini untuk doodling dengan media topi.

"Saya pernah punya pengalaman mengajar anak kelas 1 SD, anak-anak itu harus diajak have fun kalau mengajarkan ilmu yang teoritis agak sulit. Yang penting sih anak-anak sudah mau menggambar diatas topi karena pengalaman itu yang nggak bisa dibeli," ujarnya.

Eri mengajak anak-anak untuk jangan takut menggambar karena tidak ada yang salam dalam menggambar.

Bahkan di setiap garis yang dibentuknya, Eri mengajak anak-anak berkreasi sesuai kreativitasnya, jangan sampai ada gambar yang dihapus.

Selama bulan Ramadan, Marketing Communication Leader Yello Paskal Debora Dea mengatakan jika Wok Tok Restaurant menghadirkan paket berbuka puasa Feast of Iftar dengan harga up to Rp 99.999 all you can eat.

