Yuk Coba Nikmati Buka Puasa dengan Menu ala Turki di Sini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bulan Ramadhan telah datang kembali. Bulan yang paling dinanti-nanti oleh umat Muslim di seluruh dunia ini selalu menjadi momen yang berkesan bagi yang menjalankannya.

Momen berbuka puasa bersama pun menjadi hal yang selalu dinantikan.

Nah bagi Anda yang masih bisa mencari lokasi mana yang cocok dijadikan tempat berbuka puasa, berbagai menu Turkish Iftar Buffet di The Restaurant, The Trans Luxury Hotel, bisa menjadi salah satu alternatif.

Marketing Communication Executive The Trans Luxury Hotel, Cut Aliza Latifa, mengatakan bahwa Turkish Iftar Buffet ini akan menghadirkan pilihan makanan khas Turki mulai Mei hingga 5 Juni 2019.

"Akan ada menu pilihan khas Turki seperti Turkish Shawarma, Lamb Ouzi, Kiymali Pide, Umm Ali, Harira dan masih banyak lagi," ujar Cut Aliza di The Restaurant, Jalan Gatot Subroto No 289, Selasa (7/5/2019).

Untuk bisa menikmati menu Turkish Iftar Buffet ini, Anda perlu merogoh kocek Rp 329.000++/orang,

Bagi Anda yang ingin berbuka puasa sambil menikmati pemandangan indah dari lantai tertinggi The Trans Luxury Hotel, The 18th Restaurant and Lounge menghadirkan Royal Iftar Buffet at The 18th.

Anda dapat menikmati berbagai sajian untuk berbuka puasa mulai dari takjil, hidangan internasional dan berbagai menu lokal semisal Shawarma dan Shish Taouk, Japanese Teppanyaki, Roasted Peking Duck, Carving Beef, dan Lamb Leg hingga Assorted Satay dan masih banyak lagi.

Royal Iftar Buffet at The 18th tersedia dari tanggal 5 Mei – 5 Juni 2019 mulai dari jam 17.00 – 20.00 WIB dengan harga Rp 358.000++/orang untuk dewasa dan Rp 175.000++/orang untuk anak-anak.

