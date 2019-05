Jungkook BTS Hadir di Konsernya, Ariana Grande Foto Bersama: Love You So Much

TRIBUNJABAR.ID - Para member boyband BTS memanfaatkan waktu senggang di sela-sela tur dunianya di AS dengan cara masing-masing.

Ada yang berkunjung museum seperti RM, ke tempat wisata seperti Jin, atau nonton Avengers: Endgame seperti yang dilakukan Suga.

Si bungsu BTS, Jungkook, memilih menonton konser idolanya, Ariana Grande, yang digelar di Staples Center, Los Angeles.

Ia duduk paling depan, didampingi seorang manajernya, juga manajer Ariana Grande, Scooter Braun.

Dari video-video yang beredar di media sosial, Jungkook mengenakan baju gombrong serba hitam dilengkapi dengan bucket hat hitam.

Ia terlihat menikmati penampilan Grande. Jungkook kemudian membagikan kegembiraannya melalui akun Twitter BTS, @bts_twt.

"Aku menikmati dan belajar banyak setelah menonton penampilannya (Ariana Grande). Aku benar-benar tertantang aksi panggungnya dan akan berusaha lebih keras," tulis Jungkook dalam bahasa Inggris.

I felt and learned a lot after seeing her stage. I am really challenged by her stage and will try harder!#ArianaGrande pic.twitter.com/Jj0xREEK2W