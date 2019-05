Gisel & Gempi Siapkan Kejutan Ulang Tahun Gading, Wijin Juga Ucapkan Selamat Ulang Tahun Tapi . . .

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Rabu (8/5/2019) merupakan hari ulang tahun Gading Marten.

Mantan istrinya, Gisel dan sang anak, Gempi memberikan ucapan ulang tahun di Instagram.

Selain itu, Gisel dan Gempi juga sudah menyiapkan sebuah kejutan perayaan ulang tahun Gading Marten.

Kedua terlihat sedang berada di kasur ketika memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Dalam video yang diunggah olehnya, Gisel dan Gempi bernyanyi untuk Gading.

Ketika membahas kejutan yang sudah disiapkan, Gempi tak sengaja malah membocorkan kejutan tersebut.

Alhasil Gisel harus mensensor ucapan Gempi agar tak ketahuan oleh Gading.

Berikut keterangan foto yang ditulis oleh Gisel.

Gisella Anastasia unggah foto bertiga setelah dikabarkan menggugat cerai Gading Marten. (instagram@gisel_la)

"Hapy Bday papa ding @gadiiing !!!

Wish u all the very best!!!