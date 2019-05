Tata Cara & Niat Salat Tarawih Serta Witir Saat Berjamaah atau Sendirian, Berjamaah Lebih Utama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Salat Tarawih merupakan ibadah salat malam yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Shalat tarawih, bisa dilaksanakan 11 rakaat atau 23 rakaat.

Untuk memperjelas hukumnya, berikut penjelasan yang dikutip Tribunjabar.id dari berbagai sumber, lengkap dengan tata cara salat Tarawih.

Rasulullah SAW bersabda :

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة

“Orang yang shalat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala shalat semalam suntuk” (HR. At Tirmidzi, no. 734, Ibnu Majah, no. 1317, Ahmad, no. 20450)

Sehingga yang paling afdal bagi seorang ma'mum adalah mengikuti imam sampai selesai, baik 11 maupun 23 rakaat.

• Bacaan Doa Niat Berpuasa Ramadhan dan Doa Buka Puasa Ramadhan Lengkap Dengan Artinya

Salat Tarawih 23 rakaat pernah dilakukan oleh Umar Radhiallahu’anhu dan sahabat yang lain.

Shalat Tarawih 23 rakaat juga merupakan sunnah Khulafa Ar Rasyidin.

Hal tersebut memiliki dalil dari hadits Ibnu Umar Radhiallahu’anhuma, dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam: