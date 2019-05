Memilih Perhiasan yang Tepat Buat Hari Raya, Goldmart Punya Solusinya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki bulan Ramadan, seperti biasa, umat muslim di Indonesia tak akan lepas untuk memikirkan persiapan menjelang datangnya hari raya Idulfitri.

Bagi kaum ibu dan wanita, hadirnya hari raya pasti tak lepas dari persiapan busana yang sekiranya tepat untuk dipakai. Tak hanya memikirkan gaun atau gamis muslimah, pelengkap untuk mempercantik penampilan seperti pershiasan dan pernak-pernik aksesoris, pun pastinya turut dipertimbangkan.

Nah terkait dengan perhiasan dan aksesoris pelengkap penampilan ini, pusat perhiasan Goldmart memiliki soulsi yang cukup tepat untuk melengkapi gaya berbusana di hari raya. Goldmart memahami bahwa setiap wanita memiliki keunikan sendiri dari mulai penampilan dan preferensi bergaya.

Karena itu, Goldmart hadir dengan koleksi-koleksi perhiasan emas dan berlian dalam varian model cincin, anting, kalung, gelang dan liontin yang bisa dipakai dan cocok untuk segala suasana, acara, maupun berbagai aktivitas, termasuk untuk hari raya.

Menurut Wholesale Assistant Manager Goldmart, Rida Adjie, untuk melengkapi kebutuhan hari raya, kaum perempuan perlu memikirkan keserasian dan penampilan yang akan dipadukan dengan aksesoris.

"Pada hari raya, biasanya perempuan akan menggunakan busana yang agak glamor misalnya memakai kaftan, itu harus diserasikan dengan perhiasan yang akan digunakan," ujar Rida ditemui di gerai Goldmart Bandung Indah Plaza, akhir pekan lalu.

Beberapa model perhiasan di Goldmart (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Menurut Rida, saat menggunakan baju yang sedikit glamor, dia menyarankan agar perempuan yang ingin menggunakan perhiasan, lebih memilih jenis yang lebih simpel, misalnya cincin yang memiliki motif berlian.

Selain itu, jika busana yang digunakan menggunakan mode lengan panjang yang hanya sampai tangan, maka dia menyarankan agar menggunakan gelang.

"Kami punya koleksi lainnya seperti bros, itu juga bisa menjadi salah satu piihan untuk dipakai di hari Lebaran. Motif bros-nya kebanyakan bunga-bunga dan sangat cocok digunakan momen hari besar," katanya.

Rida meyakini bahwa koleksi-koleksi perhiasan di Goldmart akan mampu menjawab kebutuhan perempuan untuk bisa tampil di hari raya.

Menurut dia, bagaimanapun, mengembangkan koleksi perhiasan bukan hanya tentang memilih potongan yang indah, namun juga tentang menemukan perhiasan-perhiasan yang cocok dengan busana penggunanya.

"Bagi Goldmart cara termudah dan paling terjangkau untuk mencapai harmoni antara pakaian dan perhiasan adalah berfokus pada keserbagunaan yang melengkapi padanan inti gaya pengguna. Goldmart menawarkan fleksibilitas koleksi perhiasan yang cocok dipasangkan dengan berbagai jenis gaya dan pakaian. Sesederhana melengkapi penampilan kasual sehari-hari sampai dandanan untuk pesta yang glamor, perhiasan Goldmart ada untuk memenuhi setiap kebutuhan," katanya.

Di awal 2019 ini, kata Rida, Goldmart mengkampanyekan "Dare to be You" yaitu sebuah perayaan untuk wanita dari segala kepribadian, karakter dan penampilan untuk merayakan uniknya kecantikan mereka.

Dengan kampanye Dare to be You, Goldmart mengingatkan wanita bahwa kesempatan mengekspresikan diri, kemampuan mencapai semua mimpi adalah tanpa batas. (*)