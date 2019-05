Hasilkan Puluhan Triliun Rupiah, Avengers: Endgame Berpotensi Jadi Film Terlaris Sepanjang Masa

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Film Avengers: Endgame tepat berada di peringkat kedua sebagai film terlaris sepanjang masa.

Film dari Marvel Studios ini hanya kalah dari film Avatar di peringkat pertama.

Film Avengers: Endgame sejauh ini masih mendominasi di box office sejak dirilis pada Rabu (24/4/2019) lalu.

Hingga pekan ketiga ini berapa penghasilan yang sudah diraup film ini?

Melansir CNN, Senin (6/5/2019), Film Disney (DIS) dan Marvel Studios ini telah melampaui 2 miliar dollar AS di box office di seluruh dunia.

Ini merupakan film kelima dalam sejarah yang bisa melakukannya.

Film ini menghasilkan 2,189 miliar dollar AS atau sekitar Rp 29,4 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS) dalam 11 hari rilis, sekaligus film tercepat yang menghasilkan pendapatan 2 miliar dollar AS.

Avengers: Endgame melakukan debut pembukaan global terbesar dalam sejarah film dengan meraup 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 16,8 triliun.

"Dalam fase pasca-bulan madu ini, Avengers: Endgame telah membuktikan bahwa ini bukanlah keajaiban satu minggu," Paul Dergarabedian, analis media senior di Comscore (SCOR).

Dergarabedian mengatakan, film ini terus menimbulkan antusiasme dan kecintaan dari penonton di seluruh dunia yang telah memikat lewat beberapa aspek.

Misalnya cerita, karakter, dan pentingnya dari epik akhir The Avengers.

Dia memperkirakan, film ini memiliki kesempatan menempati puncak daftar box office sepanjang masa.

Namun hal ini tetapi tidak akan mudah karena banyak film yang dirilis musim panas ini.

"Endgame telah benar-benar berlari ke ketinggian yang dulunya tidak terpikirkan," katanya.

"Satu-satunya hal yang bisa memperlambatnya, adalah serbuan dari blockbuster musim panas ini dalam beberapa minggu mendatang. Dimulai dengan film Pokemon: Detective Pikachu akhir pekan depan," tambah dia. (Kompas.com/Murti Ali Lingga)

