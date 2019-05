Harga beras dan daging sapi stabil di awal Ramadhan. Diprediksi naik menjelang Lebaran.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Beberapa bahan makanan di Pasar Inpres Sumedang harganya stabil di sejak sebelum hingga awal Ramadhan 1440 H.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Pasar Inpres Sumedang, Oman Rustaman.

Harga bahan pokok yang masih stabil di antaranya adalah harga beras dan harga beragam jenis daging.

Di Pasar Inpres Sumedang, untuk beras kelas 1 masih di harga Rp 11.500 per kilogram, sementara beras kelas 2 berada di harga Rp 11.000 per kg, dan beras Kelas 3 seharga Rp 9.500 per kilogram.

Harga daging sapi berada pada kisaran Rp 115.000 per kilogram.

Pedagang mengaku belum ada kenaikan berarti pada harga daging dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Adapun harga daging ayam broiler berada pada kisaran Rp 38.000 per kilogram dan daging domba berada pada harga Rp 120.000 per kilogram

Oman Rustaman mengatakan, meski harga kebutuhan pokok masih stabil, diperkirakan akan ada kenaikan pada beberapa hari ke depan.

"Untuk stok juga kami aman, bisa terkendali sampai hari raya Idulfitri," ujarnya.

