Lengkap, Doa Niat dan Buka Puasa Ramadhan Menurut Ajaran Rasulullah SAW

TRIBUNJABAR.ID - Kepastian jatuhnya 1 Ramadhan akan diumumkan melalui sidang isbat yang digelar hari ini, Minggu (5/5/2019).

Meski 1 Ramadhan belum ditetapkan, diperkirakan bulan puasa akan jatuh pada tanggal 6 Mei 2019.

Sebagai bentuk persiapan, tak ada salahnya Anda mengingat kembali doa berbuka puasa dan niat puasa.

Melansir dari muslim.or.id, niat dibagi menjadi tiga macam, yakni

1. Berniat di malam hari

Niat di malam hari sebelum Subuh disebut At-Tabyiit.

Bila belum niat di malam hari, maka puasanya tidak akan sah.

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An Nasai no. 2333, Ibnu Majah no. 1700 dan Abu Daud no. 2454. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini dho’if. Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini).

Penulis Kifayatul Akhyar berkata, "Wajib berniat di malam hari. Kalau sudah berniat di malam hari (sebelum Shubuh), masih diperbolehkan makan, tidur dan jima’ (hubungan intim). Jika seseorang berniat puasa Ramadhan sesudah terbit fajar Shubuh, maka tidaklah sah.” (Kifayatul Akhyar, hal. 248).

Ilustrasi (Muslim.or)

2. Menegaskan niat