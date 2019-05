CURHAT Fadel Islami di Hari ke-8 Jadi Suami Muzdalifah yang Lebih Tua 15 Tahun, Blak-blakan Soal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Fadel Islami, suami baru Muzdalifah saat ini memang tengah menjadi topik hangat yang dibicarakan di media sosial.

Adapun Fadel Islami usianya tergolong masih muda yakni 26, menikahi Muzdalifah yang notabene berusia lebih tua darinya yakni 41 tahun.

Artinya, usia Fadel Islami dengan Muzdalifah berbeda 15 tahun.

Baru-baru ini, Fadel Islami membuat sebuah postingan di Instagram berisi curahan hati di hari ulang tahun ke-26 dan membeberkan kesan menjadi suami dari Muzdalifah.

Dalam postingannya itu, banyak memuji istri tercintanya, Muzdalifah.

Berikut ini curahan hati Fadel Islam yang diposting olehnya di Instagram pribadinya @fadelislami.rakhmat.

"I'm 26 years old now and thank you so much for being born like this.

Jujur saja saya adalah orang yang tidak pernah dapat surprise ulang tahun mau dari keluarga dan teman dan alhamdulillah saya akhirnya bisa merasakan dibangunin tengah malam dan tiup lilin dan yang memberi adalah Istri dan anak-anak saya, saya ucapkan “Alhamdulillah”. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bagi saya adalah diusia yang baru 26 tahun ini dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab, sayang sama keluarga, sukses dalam karir & terus dapat perlindungan dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Terima kasih juga buat Istri saya @muzdalifah999 yang akan menemani saya dalam kehidupan sehari-hari, mensuport saya, mendoakan saya dan apabila dalam 8 hari pernikahan kita saya belum baik mohon agar terus didoakan menjadi Suami&bpk yang lebih baik lagi kedepannya.

Terakhir saya mau ucapkan banyak terimakasih & syukur kepadaMu ya Allah karena telah memberi saya kesempatan yang luar biasa dan selalu saya syukuri," tulis Fadel Islami, Sabtu (4/5/2019).