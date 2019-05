VIDEO Tidak Ada Kenaikan Harga Secara Signifikan di Pasar Sumber Cirebon

Menjelang Bulan Ramadhan, Satgas Pangan Polres Cirebon bersama Dinas Perdagangan dan Perindustian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon menggelar sidak di Pasar Sumber, Cirebon, Jumat (3/5/2019).

Di pasar ini, tidak ada kenaikan harga signifikan. Hanya harga bawang putih yang naik dari Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam fluktuatif berkisar dari Rp 31 ribu hingga Rp 32 ribu per kilogram.

"Setelah dilakukan pengecekan, tidak ada kenaikan yang signifikan, hanya bawang putih yang masih tergolong tinggi," ujar Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, seusai melakukan sidak di Pasar Sumber, Jumat (3/5/2019).

Sedangkan harga telur ayam berkisar dari Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram. Harga cabai merah Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per kilogram.

Pihaknya berharap tidak ada kenaikan harga lagi menjelang Ramadhan, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan membeli bahan pokok.

"Dari beberapa pedagang juga menyebutkan bahwa pasokan cukup untuk Ramadhan ini," tambahnya.

Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Deni Agustin, mengatakan, kenaikan harga bawang putih disebabkan kurangnya pasokan.

Hal itu juga disebabkan oleh ketiadaan bawang putih impor di pasaran.

"Kemendag sedang mengusahakan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan," ucapnya.

Secara umum, lanjut kata Deni, ketersediaan komoditi di Pasar Sumber terjamin dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

Sementara, harga bahan pangan lain sejauh ini cenderung stabil.

Di pasar ini, harga beras premium tertinggi Rp 11.500 per kg dan terendah Rp 10.500 per kg, sedangkan harga beras medium tertinggi Rp 10.000 per kg dan terendah Rp 9.500 per kg.

Penulis: Siti Masithoh

Editor: Theofilus Richard

Video Production: Wahyudi Utomo