Nurul Bashirah Putri Muslimah Indonesia Asal Bandung, Ini yang Akan Didakwahkan [Wawancara Khusus]

TRIBUNJABAR.ID - Nurul Bashirah, perempuan asal Bandung, dinobatkan menjadi Putri Muslimah 2019, setelah mengalahkan dua finalis lain di final Putri Muslimah Indonesia 2019 yang digelar di Indosiar, Senin (29/4/2019).

Perempuan cantik asal Bandung itu kini menjadi pesohor, memiliki banyak penggemar, dan menjadi panutan. Kehidupannya berubah karena hari-harinya dilalui dengan seabreg kegiatan sebagai duta Muslimah.

Wartawan Tribun Jabar, Kisdiantoro, berkesempatan mewawancarainya secara tertulis, sehari setelah penobatan Putri Muslimah 2019. Berikut petikan wawancaranya:

Apa yang Anda rasakah setelah menjadi Putri Muslimah?

Sangat-sangat bersyukur sama Allah SWT, karena semua adalah berkat ridha dan karunianya. Heran dan aneh di awal, karena Bash juga masih harus banyak belajar. Insha'allah bisa mengemban amanah ini dengan baik. Amin.

Bagaimana Anda melewati tahapan menuju final Putri Muslimah Indonesia 2019?

Banyak banget, dari suka dan duka di karantina, jadwal yang padat, koreo yang keren, dan susah dari Kak Panca dan tim dance Batavia, pembekalan yang keren-keren dari pemateri, Kak Oki, Kak Hilbram, Kak Indra, Ibu Yenny dan masih banyak lagi, semuanya keren-keren.

Sekarang menjadi satu keluarga yang utuh bersama tim panitia, dan semua tim di belakang layar yang kece-kece hebat-hebat dan ke-20 finalis lainnya. Intinya semua tahapan yang saya dan teman-teman lalui adalah tahapan yang saling membangun sosok Muslimah sejati kami. Alhamdulillah.

Sebagai duta Muslimah, Apa yang ingin Anda kampanyekan?

Identitas pembawaan karakter seorang Muslimah yang sejati seperti apa. Itu yang ingin Bash sampaikan dan tunjukkan. Sikap toleransi, akhlak, dan masih banyak kasus lainya secara general Bash ingin sampaikan everyone look beautiful eternally from heart.