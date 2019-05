Mau Aman saat Mendaki Gunung? Kini Ada Mountable Alat Komunikasi Tanpa Sinyal Karya Siva UI

TRIBUNJABAR.ID - Semua pendaki gunung selalu berupaya mempersiapkan diri secara baik segala perbekalannya mulai dari perencanaan, bahan makanan yang dibutuhkan, hingga perlengkapan keamanan untuk selama pendakian.

Namun hingga sekarang ini masalah yang kerap terjadi dan sangat membahayakan para pendaki adalah tersesat di gunung.

Untuk mengatasi masalah pendaki yang masih kerap terjadi tersebut, sivitas akademika (siva) Universitas Indonesia ( UI) kembali menghasilkan terobosan, kali ini dalam meningkatkan keamanan pendaki gunung dengan memanfaatkan teknologi.

Keempat sivitas akademika UI yang merupakan para peneliti dan pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), dikutip dari laman www.ui.ac.id, menciptakan Mountable (Smart Monitoring and Emergency System Using Internet of Things in Mountaineering Area).

Mountable ini adalah sebuah sistem pemantauan, komunikasi, dan informasi di area tanpa sinyal seluler dan tanpa internet, khususnya pada area pendakian gunung.

Mountable merupakan satu-satunya penyedia jasa keamanan dan keselamatan pendakian di Indonesia yang memanfaatkan teknologi.

Mountable berhasil meraih penghargaan medali Emas dalam ajang Indonesian International Invention Festival 2019 yang berlangsung pada 22 – 25 April di Malang, Jawa Timur.

Keempat siva UI tersebut adalah Valda Orchidea Zahwa S.T; Yudha Dwiputra S.T; Prof. Dr. -Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M. Eng; dan Dr. Yohan Suryanto S. T., M.T.

Sistem Mountable telah dipakai oleh 55 pendaki setiap minggunya dan telah menyelamatkan 9 pendaki yang terjebak badai di Gunung Sumbing.

Pada dasarnya, Mountable dikembangkan berbasis IoT (Internet of Things) dengan sistem yang terdiri atas tracking tools, pemancar sinyal, website, dan aplikasi.