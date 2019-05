Harga Lebih Murah 50%, Bawang Merah Diserbu Pengunjung Bazar Murah di Sumber, Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Para pengunjung langsung menyerbu pedagang bawang merah di Bazar Murah, Stadion Ranggajati, Sumber, Cirebon, Jumat (3/5/2019) pagi.

Pasalnya, harga bawang yang dijual di sini Rp 24 ribu per kilogram. Sedangkan harga di pasar Rp 40 ribu per kilogram.

"Lebih murah, lumayan hampir 50 persen bedanya. Ya sudah saya borong lima kilo buat keluarga," kata seorang pengunjung, Lilis (46) saat ditemui di Bazar Murah, Sumber, Cirebon, Jumat (3/5/2019).

• Permodalan Nasional Madani Kukuhkan Klaster Konfeksi di Soreang

Sementara itu, Uun (44), pedagang bawang asal Kabupaten Majalengka, mengaku membawa banyak persedian bawang langsung dari petani.

Sehingga, lanjut Uun, harga yang dijualnya lebih murah dari pasaran.

"Saya bawa bawang langsung dari majalengka. Ini bawangnya juga besar-besar," katanya kepada Tribun.

Sementara itu, bahan pokok lain yang dijual di sini di antaranya minyak goreng Rp 10.500 per kilogram, gula putih Rp 10.500 per kilogram, dan beras premium Rp 9 ribu per kilogram.

Adapun beberapa sayuran yang dijual, semisal kentang Rp 9 ribu per kilogram, dari harga eceran pasar Rp 12 ribu per kilogram dan cabai merah Rp 9.500 per kilogram dari harga eceran pasar Rp 12 ribu per kilogram.

• Jelang Bulan Ramadhan, Tidak Ada Kenaikan Harga Secara Signifikan di Pasar Sumber Cirebon

• Satgas Pangan Purwakarta Sebut Ada 3 Hal yang Harus Diperhatikan untuk Cegah Kenaikan Harga