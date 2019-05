Jonatan Christie Kembali Beraksi Hari Ini, Berikut Jadwal New Zealand Open Hari Ini

TRIBUNJABAR.ID - Pemain bulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, akan bertanding dalam New Zealand Open 2019, Kamis (2/5/2019).

Jonatan Christie akan melawan pebulutangkis asal Taiwan, Wang Tzu Wei, sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada hari penyelenggaraan ketiga New Zealand Open 2019 ini, 80 kontestan bakal berebut tiket perempat final di Eventfinda Stadium, Auckland, Selandia Baru.

Laga New Zealand Open 2019 hari ini menurut rencana akan mulai digelar pada pukul 14.00 waktu setempat atau 09.00 WIB.

Selain Jonantan Christie, ada 11 wakil Indonesia lainnya yang masih bermain di turnamen kategori BWF World Tour Super 300 tersebut.

• MASIH TAYANG Live Streaming Billboard Music Awards 2019, Tonton Penampilan BTS di Sini

Nomor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran Indonesia masing-masing bakal menurunkan tiga wakil pada hari ini.

Sedangkan nomor ganda putra dengan dua wakil dan ganda putri tinggal menyisakan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta.

Pada sisi lain, Akbar Bintang Cahyono mungkin bakal menjadi pemain Indonesia yang paling sibuk pada gelaran New Zealand Open 2019 hari ini.

Pasalnya, pria 23 tahun itu dijadwalkan bermain di dua nomor sekaligus, yakni ganda campuran dan ganda putra.

Di ganda campuran, Akbar bakal berpasangan dengan Annisa Saufika. Sementara di nomor ganda putra bersama dengan Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sejumlah laga menarik juga akan dilalu wakil-wakil Indonesia pada gelaran New Zealand Open 2019 sepanjang hari ini.

• LIVE STREAMING Piala Indonesia Leg 2 di RCTI PERSIB VS BORNEO FC

Berikut jadwal tanding wakil Indonesia pada New Zealand Open 2019 hari ini:

XD: Akbar Bintang Cahyono/Annisa Saufika Vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia): 09.00 WIB

MS: Jonatan Christie Vs Wang Tzu Wei (Taiwan): 09.00 WIB

WD: Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta Vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang): 11.00 WIB

WS: Gregoria Mariska Tunjung Vs Li Yun (China): 11.40 WIB

WS: Ruselli Hartawan Vs Li Xuerui (China): 11:40 WIB

MD: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Vs Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang): 12.20 WIB

MD: Akbar Bintang Cahyono/Moh Reza Pahlevi Isfahani Vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia): 12.20 WIB

MS: Anthony Sinisuka Ginting Vs Chong Wei Feng (Malaysia): 13.00 WIB

XD: Hafiz Faizal/Gloria Emanuella Widjaja Vs Mitchell Wheller/Hsuan-Yu Wendy Chen (Australia): 14.40 WIB

XD: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti Vs Dhanny Oud/Jasmin Chung Man Ng (Selandia Baru): 15.20 WIB

WS: Fitriani Vs Aya Ohori (Jepang): 15.20 WIB

MS: Tommy Sugiarto Vs H.S. Prannoy (India): 15.20 WIB

• Ezechiel Tak Lagi Single Fighter, Rene Mihelic Bisa Jadi Milik Persib Bandung, Duet Maut Lahir