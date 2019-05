Ibu-ibu serbu bazar murah yang digelar Pemkab Cirebon. Di sini lokasinya, sampai besok.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Dalam rangka mendukung daya beli masyarakat jelang Ramadan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon menggelar bazar murah di Stadion Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (2/5/2019).

Bazar tersebut memasarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, terutama sembako.

Acara digelar mulai 2 hingga 3 Mei dari pagi hingga sore.

Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Deni Agustin, mengatakan, meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang Ramadan itu menyebabkan adanya kenaikan kebutuhan pokok.

"Kami menggelar kegiatan ini dengan menyediakan kebutuhan pokok yang tentunya memiliki harga yang lebih murah dari pasaran," kata Deni di lokasi, Kamis (2/5/2019).

Beberapa bahan pokok yang dijual yaitu minyak goreng Rp 10.500 per kilogram, gula pasir Rp 11 ribu per kilogram, beras premium Rp 10 ribu per kilogram, dan bawang merah Rp 23 ribu per kilogram.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu dan meringankan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yakni tidak terlalu terbebani dengan harga yang tinggi," tambahnya.

Menjelang Ramadan ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Satgas Pangan Polres Cirebon dan Bulog untuk melakukan pemantauan harga di lapangan.

"Kalau memang dilihat suplainya kurang atau ada gejala kenaikan harga, kami akan melakukan upaya operasi pasar untuk stabilisasi harga," kata Deni.

Wakasub Bulog Cirebon, Andhyka Prasetya, mengaku ketersediaan beras di Bulog mencapai 54 ribu ton untuk 10 bulan ke depan.

"Jadi tidak ada alasan kalau harga beras naik. Stok beras kami sangat aman. Pemerintah menjamin karena beras adalah bahan pokok yang wajib ada, kami pastikan harganya stabil sampai hari raya," katanya.

Bazar murah itu juga tampak ramai dan dipadati oleh kaum perempuan.

Mereka mengantre untuk membeli sembako.

"Saya antri beli beras sama minyak. Murahlah lumayan mumpung ada bazar," kata Santi (46) seorang pengunjung kepada Tribun Jabar.

