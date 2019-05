BIJB Kertajati Majalengka Layani Angkutan Kargo Mulai Juni 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Bandara Internasional Jawa Barat alias BIJB Kertajati Majalengka akan melayani angkutan kargo mulai Juni 2019.

Saat ini, pihakBIJB Kertajati juga tengah mengevaluasi persiapan secara fisik dan nonfisik.

Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT BIJB, Agus Sugeng Widodo, mengatakan, gudang kargo seluas 4.500 meter persegi juga telah dibangun.

Menurut dia, gudang di BIJB Kertajati tersebut difungsikan untuk angkutan kargo domestik dan internasional.

"‎Bulan ini kami mulai prosesnya untuk menyiapkan dan mengevaluasi semuanya," ujar Agus Sugeng Widodo ketika ditemui seusai Focus Group Discussion bertajuk Fly Through Our Own Airport di Aula Serbaguna KPP Bea dan Cukai Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (2/5/2019).

Ia mengakui bergugurannya rute penerbangan di BIJB Kertajati membuat jajarannya memfokuskan angkutan kargo.

Karenanya, untuk menarik minat pengusaha ekspor impor, pihaknya juga akan mengobral tarif kargo sampai tidak terbatas.

Selain itu, sejumlah insentif juga disiapkan agar layanan kargo ekspor impor lebih kompetitif sehingga pengusaha bersedia mengalihkan angkutan kargonya ke BIJB Kertajati.

Saat ini, pihaknya tengah mencari formula untuk menjamin pelayanan angkutan kargo di BIJB lebih murah dibandingkan dengan Bandara Soekarno - Hatta.

Menurutnya, jarak dan harga yang terjangkau menjadi alasan pengusaha untuk menggunakan BIJB Kertajati.

"Detil perbandingannya belum adab tapi kami jamin lebih murah dan ini sedang dibahas," kata Agus Sugeng Widodo.