Setelah Amankan May Day, Kapolres Indramayu Bagi-bagi Hadiah dan Ajak Buruh Makan Siang Bersama

Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki, beserta jajarannya saat makan siang bersama para buruh usai aksi May Day di Mapolres Indramayu, Jl Gatot Subroto, Kabupaten Indramayu, Rabu (1/5/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUN JABAR.ID, INDRAMAYU - Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki, mengajak ratusan buruh makan siang bersama seusai aksi May Day, Rabu (1/5/2019).

Makan siang bersama itu digelar di Mapolres Indramayu, Jl Gatot Subroto, Kabupaten Indramayu.

Bahkan, Yoris yang didampingi Wakapolres Indramayu, Kompol Fajar WLS, beserta jajarannya itu membagikan hadiah sepeda.

Tidak hanya para buruh, personel TNI dan Brimob yang terlibat pengamanan aksi May Day juga turut mendapatkan door prize tersebut.

"Ini sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada rekan-rekan buruh," ujar M Yoris MY Marzuki.

Pihaknya juga memastikan peringatan May Day di Kabupaten Indramayu berjalan aman dan lancar.

Sedikitnya ratusan buruh yang tergabung dalam FSB MIGAS-KASBI dan SBKT Kabupaten Indramayu menggelar konvoi untuk memperingati May Day.

Rute konvoi sendiri mencakup sejumlah wilayah termasuk kompleks Pemda Kabupaten Indramayu dan berakhir di Mapolres Indramayu.

"Dalam pengamanan aksi May Day ini kami mengerahkan 600 personel gabungan Kodim 0616 Indramayu, Brimob Yon C Polda Jabar, dan Polres Indramayu," ujar M Yoris MY Marzuki.

