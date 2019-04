Unggahan Luna Maya Setelah Reino Barack Bicara di TV, Bahas Penyebab Putus & Bongkar Kesalahan

TRIBUNJABAR.ID - Artis Luna Maya menjadi perbicangan di media sosial setelah postingan terbarunya di Instagram menuai banyak reaksi para warganet.

Pada postingan terbaru Luna Maya di Instagram itu, ia menampilkan fotonya dengan hanya menatap sejumlah gembok digantungkan di pagar kawat.

Selain itu, Luna Maya pun tak banyak memberi keterangan pada postingan foto terbarunya itu.

Pada fotonya itu, Luna Maya hanya memberi kepsyen dengan emoticon bergambar gembok.

Postingan Luna Maya pun mendapat banyak reaksi dari para warganet.

Kebanyakan warganet mengaitkan foto postingan Luna Maya itu dengan statment Reino Barack tentang hubungan keduanya di masa lalu pada kesempatan tanya jawab di acara Perspektif yang ditayangkan Metro TV.

jmb.star: Sabar2 moon..biarkan si mantan ngomong ttg kesalahan km keseluruh dunia,mengklarifikasi yg menurutnya benar dgn nada sinis,,km hny cukup diam,,itu udh manusiawi kesalahan 1x menghilangkan kebaikan 1000x..sewajarnya lelaki sejati tdk bersikap demikian..perbaiki diri aja,lbh mendekatkan dgn ibu mnt doa dr nya untuk masa depan km yg lbh baik lg..semangatt.

nangumbola: Barusan ngomong di teve....siMantan msih ingat tgl putusnya 16 agst 2018. kayaknya luna belum dilupakan...detail pisahnya aja msih di ingat sama tu cowok yg dah jdi suami orang. Ternyata luna begitu indah dihidupnya. dalam hati kecilnya pasti masih slalu ada luna.

daffin_spreikids: Aku heran sama syr dan rb .. sudah menikah tapi masih saja membicarakan keburukan luna masalalu luna yg dianggap reno fatal dan menyangkut hukum ..ngapain di perjelas di media .. mau ngejatuhin sprt apapun ..luna ga pernah sekalipun membalas ocehanmu sindiranmu ..inget km dlu pernah sama luna 5tahun dan kalian.pernah melakukan apapun bersama2 .. mbok ya jangan jelek2 in trs mentang2 sudah punya istri yg notabene teman luna dan temanmu jg dimasa lalu ..jd gausa sok gak pernah berteman .. nikah nikah aja mas .. lunanya pun jg sudah move on .klopun ada salah dr pihak luna yauda di maafkan saja ..wong luna orangnya legowo ..sblm klian nikah luna jg dah pernah bikin status minta maaf sama km mas rb .. dan satu lg dia gapernah sy dengar luna jelekin km . Sama sekali ga pernah klau dtanya jwbnny hny mnutup lembaran lama buka lembaran baru .. nah situ masih trs komentar wlaupun sudah 2bln nikah .. kayak bang aril donk mskipun dia pernah brsama dia lakuin ksalahan tp dia tanggung jwb dan ga pena nyinyirin luna.

fifitg: Your carrier more important Neek than gembok cinta emm you will have gembok cinta soon sweetheart.