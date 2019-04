Dukung Hari Bumi, Tupperware Gelar Lari Tanpa Jejak Sampah

TRIBUNJABAR.ID - Tupperware Brand Corporation yang berpusat di Orlando Amerika Serikat adalah perusahaan multinasional yang memproduksi serta memasarkan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga yang memberikan solusi praktis untuk gaya hidup sehat dan modern.

Oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian lingkungan dalam rangka merayakan Hari Bumi 2019, Tupperware Indonesia menggelar Tupperware RuNation 8.2K 2019 yang digelar pada tanggal 28 April 2019 di Epiwalk Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bertajuk “Race without Trace”yang berarti “Lari tanpa Meninggalkan Jejak Sampah”, melalui acara lari ramah lingkungan ini Tupperware mengajak peserta terutama kaum millennials untuk berpartisipasi mengurangi sampah plastik sekali pakai dengan memberikan contoh kepada masyarakat lainnya untuk dapat mengurangi sampah plastik sekali pakai dengan cara isi ulang minum dan bawa bekal.

Dengan jarak 8.2K yang mempunyai makna pada Anniversary Tupperware Indonesia yang ke 28 tahun, sehingga pada acara RuNation ini kita balik menjadi 8.2K untuk jaraknya.

Acara ini pun mendapat dukungan dari masyarakat terutama kaum millenials, tercermin dari keikutsertaan para peserta yang mendaftar dalam acara TUPPERWARE RUNATION 8.2K yang berjumlah 1000 peserta yang didominasi oleh peserta millennials (usia 18- 35an tahun).

“Dimulai dengan langkah kecil, Ayo Sayangi lingkungan kita. Melalui Tupperware Runation 8.2 K ini kita mengajak para generasi Milennials untuk berani hidup sehat dengan berlari tanpa meninggalkan jejak sampah plastik sekali pakai. Mari ciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman,” ujar Nurlaila Hidayaty, Direktur Marketing Tupperware Indonesia.

Acara fun run sejauh 8.2 kilometer ini pun dibuka oleh Mr. Neoh Hock Seang selaku Senior VP dan President Tupperware Indonesia. Di garis start peserta akan menerima produk Eco Bottle 310 ml yang sudah terisi air untuk dibawa saat berlari.

Tupperware pun menyediakan beberapa titik water station untuk para peserta melakukan isi ulang botol Tupperware mereka. Kemudian saat mencapai garis finish para peserta akan dibagikan produk Tupperware Lunch Keeper Rectangular yang berisi makanan.

Tupperware berharap dengan cara ini akan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang nantinya akan merusak lingkungan, sesuai dengan tema acaranya yakni “Race without Trace” (Lari tanpa Meninggalkan Jejak Sampah).

“Kebaikan pada alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana. STOP! Penggunaan sampah plastik sekali pakai. Beranikan dirimu untuk bawa bekal ke manapun dan di manapun. Dengan #PakeTupperware kita dapat menyelamatkan lingkungan dan membantu para generasi milennials untuk dapat hidup dengan mandiri dan kreatif,” ujar Eka Sweta Putri, Manager PR&MarComm Tupperware Indonesia.

Jalur lari yang dilalui peserta yakni dimulai (start) dari Plaza Festival, Jl. H.R Rasuna Said sampai Lampu merah Kuningan lalu Jl. H.R Rasuna Said sampai Hotel Royal Kuningan ambil jalur lambat Jl. H.R Rasuna Said hingga sampai ke arah Plaza Festival dan Finish.

Selain itu, beragam komunitas lari juga turut medukung acara ini, salah-satunya komunitas 11 ARKA. Tak Hanya Fun Run, para peserta juga mengikuti acara seru lainnya seperti Zumba, Talkshow dengan tema Peduli Lingkungan, Demo Produk dan Door Prize.

Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat masyarakat modern, Tupperware hingga kini terus meluncurkan beragam produk inovatif yang sangat mendukung untuk berbagai kegiatan baik indoor maupun outdoor para millennials.