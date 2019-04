Satgas Pangan Polres Cirebon Akan Tindak Tegas Pelaku Penimbun Bahan Pokok Jelang Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Tim Satgas Pangan Polres Cirebon serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon akan menindak siapapun yang menimbun bahan pokok.

Pasalnya, menjelang Ramadan ini, ada beberapa harga komoditi yang sudah naik semisal bawang merah, bawang putih, dan telur.

Kabid Pedagangan Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Heryadi, mengakui adanya beberapa komoditi yang naik namun ada pula harga komoditi yang justru turun menjelang Ramadan.

Komoditi yang naik yaitu telur dari harga Rp 21 ribu per kg naik menjadi Rp 22 ribu per kg, bawang merah dari Rp 36 ribu per kg menjadi Rp 40 ribu per kg.

"Untuk bawang merah ini memang sempat naik Rp 40 ribu per kg namun kemarin sudah turun lagi. Harga terendahnya ada Rp 36 ribu per kg," katanya kepada Tribun Jabar, Minggu (28/4/2019).

Kenaikan bawang, ucapnya, dikarenakan berkurangnya pasokan dan faktor cuaca. Sebab, kata Dadang, bawang putih saja, masih impor.

Sementara itu, komoditi yang naik adalah beras, dari Rp 11.000 per kg menjadi Rp 10.500 per kg.

Untuk mengatasi daya beli masyarakat, Disperdagin akan menggelar bazar murah pada 2 hingga 3 Mei mendatang.

"Nanti kami menggelar bazar murah. Telur saja kami stok 2.000 kg. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, mengatakan Satgas Pangan Polres Cirebon akan menindak tegas siapapun yang mencoba melakukan penimbunan bahan pokok menjelang Ramadan maupun saat Ramadan.

"Kami sedang melaksanakan operasi simpatik untuk masyarakat dalam pencegahan penimbunan bahan pokok. Kita juga sudag ada Satgas Pangan untuk mengecek harga sembako," katanya.

Dia menegaskan, apabila ada temuan penimbunan bahan pokok, Polres Cirebon akan melakukan penyidikan mendalam.

"Siapapun yang mencoba minumbun bahan pokok, itu artinya dia merugikan masyarakat lainnya," kata Suhermanto.