Orkestra di Tengah Hutan, Musiknya Mengalun Syahdu Tanpa Polusi, Bukan Menebang Tapi Menanam Pohon

Magical Journey – Forest Orchestra Concert yang diadakan di area The Pines Café The Lodge Maribaya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Magical Journey – Forest Orchestra Concert yang diadakan di area The Pines Café The Lodge Maribaya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun The Lodge Maribaya.

Alunan suara musik orkestra dari Bandung Phill Harmonic terdengar begitu syahdu di perayaan ulang tahun The Lodge Maribaya yang ketiga, Jumat malam (26/4/2019).

Penampilan musik seperti ini tentunya menjadi hal yang baru untuk dilihat. Jika biasanya musik orkestra sering ditampilkan di ruangan tertutup dan kesannya begitu formal, berbeda halnya dengan acara semalam.

Penampilan orkestra disajikan di tengah hutan dengan suasana yang sejuk dan menyatu bersama alam. Seolah alam mendengar, alunan musik ini disajikan untuk alam sebagai tanda terima kasih telah memberikan keindahan hingga hadir The Lodge Maribaya.

"Saya memang concern terhadap alam dan saya memang memimpikan ingin ada penampilan musik orkestra. Saya nggak mau musik yang membuat polusi suara jadi di The Lodge hanya menyajikan musik folks atau akustik, " ujar Director The Lodge Group, Heni Smith.

• Perolehan Suara PDIP Memimpin di Dapil Jabar 1, Artis Kirana Larasati Jadi Dewan? Ini Kata KPU

Tema yang diusung di kegiatan ini adalah Magical Journey. Heni melihat hadirnya The Lodge menjadi sebuah keajaiban bagi dirinya.

"Adanya hutan ini adalah magic, dimana banyak orang berbondong-bondong hanya untuk melihat hutan. Tanpa adanya hutan, acara ini pun tidak akan ada, " ujarnya.

Heni menceritakan ketika Ia membangun The Lodge, Ia sama sekali tidak menebang satu pohon pun disini. Ia justru menanam berbagai jenis pohon yang akhirnya tumbuh disini.

"Ketika hutan ini dilindungi mereka justru memberikan hal yang magic kepada kita, " ujarnya.